Plusieurs milliers de militants de la FGTB ont manifesté contre l'austérité lundi à Mons

"Notre but est de combattre les politiques d'austérité qui s'annoncent, après la décision du Parlement européen de remettre en route les critères de Maastricht, qui avaient été mis entre parenthèses en raison de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine", a expliqué le secrétaire régional de la FGTB, Ahmed Ryadi.

"On estime qu'il faut revenir dans les clous, ce qui imposerait à un pays comme la Belgique un sacrifice entre 5 et 7 milliards d'euros par an, c'est énorme. On sait que cela risque de faire très mal aux travailleurs, aux allocataires sociaux, aux plus démunis. Nous demandons qu'on ne touche pas à la sécurité sociale et à son unité au niveau belge, qu'on trouve les moyens de payer ailleurs que chez les malades, les chômeurs, les pensionnés, notamment en taxant les gros patrimoines."

Selon la FGTB, les critères fixés en 1992 par le Traité de Maastricht "sont aujourd'hui totalement déconnectés de la réalité socio-économique des pays auxquels ils s'appliquent".

Plusieurs manifestations du syndicat socialiste ont eu lieu lundi, notamment à Liège, Bruxelles, Namur et Verviers.