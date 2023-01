Pologne : le budget pour la défense atteindra 4 % du PIB, selon le Premier ministre

(Belga) En Pologne, pays de l'Otan et voisin de l'Ukraine en guerre avec la Russie, le budget pour 2023 de la défense nationale atteindra 4 % du PIB, a annoncé lundi le Premier ministre Mateusz Morawiecki.

"La guerre en Ukraine fait que nous devons nous armer encore plus vite. Pour cette raison, nous ferons un effort sans précédent : 4 % du PIB pour l'armée polonaise", a déclaré M. Morawiecki aux journalistes sur une base militaire à Siedlce (Est). "Ce sera probablement le niveau des dépenses militaires le plus élevé parmi tous les pays de l'Otan", a ajouté le chef du gouvernement, sans préciser la source exacte des dépenses supplémentaires. Selon un rapport de l'Otan, la Pologne a consacré à la défense l'an dernier plus de 2,4 % de son PIB, ce qui la place en troisième position au sein de l'Alliance, juste derrière la Grèce (3,76 % du PIB) et les États-Unis (3,47 %). La loi des finances pour 2023, qui attend encore son adoption définitive, prévoit actuellement des dépenses militaires correspondant à 3 % du PIB, soit 97,4 milliards de zlotys (20,4 milliards d'euros). Après quelques années de stagnation relative, la Pologne a signé récemment plusieurs importants contrats militaires, notamment avec les États-Unis et la Corée du Sud. Parmi ces contrats ceux conclus avec les États-Unis portent sur 32 avions de combat F-35, 366 chars Abrams et des systèmes antimissiles Patriot, et ceux avec la Corée du Sud sur un millier de chars K2 de Hyundai Rotem, près de 700 obusiers automoteurs K9A1 de Hanwha Defense, 50 avions de combat FA-50 et 288 systèmes lance-roquettes multiples K239. Varsovie a aussi conclu un contrat avec la Turquie pour des drones Bayraktar.