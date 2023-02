Poutine "n'atteindra pas ses objectifs impérialistes", dit Scholz

"Au plus tôt le président russe réalisera qu'il n'atteindra pas ses objectifs impérialistes, plus grandes seront les chances d'une fin prochaine de la guerre", a-t-il affirmé. "Poutine a toutes les cartes en main. Il peut mettre fin à cette guerre", a ajouté Olaf Scholz.

"Le président russe a échoué. Vladimir Poutine a tablé sur la division et le contraire s'est passé", a déclaré le chancelier. "L'Ukraine est plus unie que jamais. L'Union Européenne est solidaire", a-t-il constaté.

L'homme a assuré Kiev du "soutien" de Berlin : "La détermination et le courage des Ukrainiens pour défendre leur liberté nous impressionnent tous. L'Allemagne les soutient, aussi longtemps et aussi fortement que nécessaire." Il a toutefois assuré que son pays ferait "tout pour éviter une escalade de la guerre entre la Russie et l'OTAN."

Olaf Scholz s'est également félicité du fait que son pays, particulièrement dépendant des livraisons d'hydrocarbures par Moscou avant la guerre, s'était "libéré de l'énergie russe en un an". "Nous avons assez de gaz et de pétrole, l'économie n'est pas en récession profonde", a-t-il avancé.