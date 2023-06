Prada: ode à l'élégance et à la liberté de mouvement de l'homme

La styliste emblématique Miuccia Prada et son coéquipier Raf Simons ont marqué les esprits en présentant dimanche à Milan leur nouvelle collection masculine conjuguant élégance et confort, qui vise à "libérer le corps" de l'homme, loin des conventions.

Le point de départ, c'était la "chemise blanche, la plus simple". Et à partir de cette base, "vous pouvez faire tout ce que vous voulez", et la modifier en fonction de l'"individualité" de chacun, a commenté Miuccia Prada.

La liberté du corps passe par le port du short, omniprésent et décliné à l'infini, en noir, blanc, écru ou gris, assorti à des chemises et vestes du même ton. La cravate semble bannie, à contre-courant d'autres griffes qui viennent de l'exhumer.

La silhouette de l'homme Prada est épurée, les coupes sont souples et les matières fluides, en popeline de coton, denim ou cuir.