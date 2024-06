Quatre navires russes accosteront la semaine prochaine à La Havane

Quatre navires russes, dont un sous-marin nucléaire, accosteront à La Havane la semaine prochaine, a annoncé vendredi le ministère cubain des Affaires étrangères. Les navires jetteront l'ancre dans la capitale cubaine entre le 12 et le 17 juin en signe de l'"amitié historique" entre Cuba et la Russie. Le ministère a assuré que cette visite ne devait pas être interprétée comme "une menace pour la région".

La visite inattendue des trois navires (la frégate Gorshkov, le pétrolier Pashin et le remorqueur de sauvetage Nikolai Chiker) et du sous-marin Kazan est néanmoins sensible, car les États-Unis ne se trouvent qu'à environ 150 kilomètres de l'île. En juillet dernier, le navire-école russe Perekop avait déjà accosté à La Havane pour une visite de quatre jours.

Un fonctionnaire américain a confirmé que l'US Navy surveillera la situation, mais qu'il n'y avait aucune raison de paniquer pour l'instant. Cuba a également confirmé qu'aucun des navires ne transporterait d'armes nucléaires.