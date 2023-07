Quelques 2.000 personnes évacuées d'une île grecque en flammes

Quelque 2.000 personnes, dont environ 70 Belges, ont été évacuées par bateau de l'île grecque de Rhodes en proie depuis cinq jours à un feu de forêt. La Grèce est "probablement" confrontée à la plus longue canicule de son histoire.

Tous les sites archéologiques vont rester fermés aux heures les plus chaudes, comme la célèbre Acropole d'Athènes, les températures attendues tout au long du weekend devraient dépasser les 44°C .

A Rhodes, un site très touristique où un feu de forêt est hors contrôle depuis 5 jours dans l'est de l'île autour de Laermon et Lardos, environ 2.000 personnes ont été évacuées par bateau et quelque 30.000 autres ont été mises à l'abri dans des gymnases, écoles ou centres de conférence pour la nuit.