Rencontre entre les chefs des diplomaties russe et chinoise au Laos

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et son homologue chinois Wang Yi se sont entretenus jeudi en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) à Vientiane.

MM. Lavrov et Wang se sont parlé en marge de l'événement, a affirmé le ministère russe des Affaires étrangères.

Le rendez-vous annuel des dix pays membres de l'Asean s'est ouvert jeudi dans la capitale du Laos et doit durer trois jours.

La rencontre entre les chefs de la diplomatie russe et chinois s'est tenue au lendemain de la réception par Wang Yi de son homologue ukrainien Dmytro Kouleba en Chine, sachant que Pékin est un proche allié de Moscou et que les membres de l'Otan considèrent la Chine comme un "facilitateur décisif" de la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Ils ont été vus par des journalistes de l'AFP à leur arrivée au centre de conférences où se tient la réunion régionale, et M. Lavrov a quitté les lieux à 19h15 locales (14h15 HB) sans évoquer le contenu des entretiens.

Avant de discuter avec M. Wang, Sergueï Lavrov avait dit que l'Asean était "l'un des éléments essentiels pour un ordre multipolaire nouveau et plus juste". L'entité doit "garantir un développement stable et sûr de la région Asie-Pacifique, en dehors des blocs".

Les ministres des Affaires étrangères du Canada, de l'Inde et du Royaume-Uni sont également arrivés jeudi à Vientiane pour participer aux entretiens en tant que partenaires de dialogue, a constaté l'AFP.

Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken est attendu pour sa part samedi dans la capitale laotienne.