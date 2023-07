Russie: 20 ans de prison requis contre l'opposant Alexeï Navalny

"L'accusation demande 20 ans d'emprisonnement pour Navalny, à purger dans une colonie à régime spécial", ont écrit ses proches sur la messagerie Telegram, précisant que le verdict sera rendu le 4 août.

Les colonies à "régime spécial" sont les établissements pénitentiaires ayant la plus sinistre réputation en Russie, destinés d'ordinaire pour les criminels les plus dangereux et les condamnés à la perpétuité.

Le militant anticorruption de 47 ans, qui purge déjà une peine de neuf ans de prison pour "fraude" dans un établissement de très haute sécurité, risque jusqu'à 30 ans de prison dans ce nouveau procès, dans lequel il est accusé notamment d'avoir créé et financé une organisation "extrémiste".