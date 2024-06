Russie: les partisans de Navalny lui rendent hommage le jour de son anniversaire

Plus d'une centaine de partisans du défunt opposant Alexeï Navalny lui ont rendu hommage mardi, jour de son anniversaire, en déposant une montagne de fleurs sur sa tombe à Moscou, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Malgré l'ampleur de la répression en Russie, certains de ses partisans ont recouvert sa tombe de dizaines de portraits, de notes, de dessins, de fleurs et d'affiches manuscrites. Plusieurs dizaines de personnes, en majorité des jeunes, ont chanté des chansons accompagnées à la guitare, tandis que d'autres pleuraient à l'écart.

Figure charismatique connue pour ses enquêtes anticorruption et bête noire du Kremlin, M. Navalny, qui aurait eu 48 ans, est mort dans des circonstances troubles dans une prison de l'Arctique en février.

"Joyeux anniversaire, héros !", "Nous n'abandonnerons pas !" ou "Tu étais génial", pouvait-on lire sur des affiches.

La présence policière était discrète au cimetière où l'opposant est enterré, malgré la répression permanente de tout acte de dissidence en Russie ces dernières années.

Sur les réseaux sociaux, les collaborateurs et alliés d'Alexeï Navalny, pour la plupart en exil à l'étranger, ont également salué sa mémoire et partagé photographies et souvenirs de l'opposant.