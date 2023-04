Russie : l'état d'urgence déclaré près du volcan Chiveloutch

L'état d'urgence a été déclaré près du volcan Chiveloutch, sur la péninsule russe du Kamtchatka, en raison du nuage de cendre le plus important depuis des décennies. Le village de Klyuchi et deux autres localités touchées ont été les plus touchés, a déclaré samedi le chef de l'autorité régionale Oleg Bondarenko.