Sanctions contre la Russie: la Suisse complète sa liste noire

La Suisse ajoute plus d'une centaine de noms à la liste des sanctions frappant la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine. Le Conseil fédéral décidera d'ici fin août de la reprise de nouveaux outils adoptés par l'Union européenne (UE) contre le contournement des sanctions et la guerre de l'information, indique-t-il mercredi dans un communiqué de presse.

Au total, 71 personnes physiques et 33 entreprises et entités supplémentaires sont visées par des sanctions financières et des restrictions de voyage. Leurs avoirs en Suisse devront être gelés et annoncés au Secrétariat d'État à l'économie. Les personnes physiques seront interdites d'entrée en Suisse et de transit par la Suisse.

L'extension concerne des personnes, des entreprises et des entités qui soutiennent la déportation illégale d'enfants ukrainiens vers la Russie, ajoute le Conseil fédéral. Les sanctions visent également des membres des forces armées russes, de hauts représentants des médias russes contrôlés par l'État ainsi que des membres du groupe Wagner.