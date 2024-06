Six États membres de l'UE tenus d'adopter l'euro ne sont pas encore prêts

Ces six États membres sont la Bulgarie, la Tchéquie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Suède. Un septième, le Danemark, n'a lui n'ont plus pas adopté la monnaie unique, mais il avait négocié une clause de non-participation dans le traité de Maastricht (1992) et n'est donc pas juridiquement tenu d'entrer dans la zone euro.

Les six autres doivent remplir quatre critères de convergence: stabilité des prix, finances publiques saines, stabilité du taux de change et convergence des taux d'intérêt à long terme.