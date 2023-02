Six nations: Menaces de grève écartées, Pays de Galles-Angleterre va se dérouler

Le match entre le Pays de Galles et l'Angleterre pour le compte de la 3e journée du Tournoi des six nations, qui était sous la menace d'une grève des internationaux gallois, aura bien lieu samedi à Cardiff, a annoncé mercredi le capitaine du XV du poireau, Ken Owens.

Un litige contractuel entre les professionnels gallois et leur fédération (WRU) faisait planer une incertitude sur la tenue de ce match. L'annulation de la rencontre aurait pu faire perdre jusqu'à 9 millions de livres (environ 10 millions d'euros) à la WRU.

"Les joueurs sont satisfaits, c'est pourquoi le match aura lieu samedi", a déclaré Ken Owens.

"Nous avons senti que nous devions prendre position, mais les discussions qui ont eu lieu au cours des dix derniers jours ont montré que des solutions pouvaient être trouvées", a ajouté le capitaine gallois, se disant "impatient" de se mesurer à l'Angleterre samedi.

Face aux difficultés économiques des clubs gallois, le rugby professionnel a proposé une redéfinition des contrats des joueurs, dans lesquels seuls 80% du salaire seraient garantis, les 20% restants étant constitués de primes.

Les contrats actuels de nombreux joueurs évoluant dans les quatre provinces (Cardiff, Dragons, Ospreys et Scarlets) expirent à la fin de la saison, et dans l'attente d'un accord pour les années suivantes, les joueurs, inquiets pour leur avenir, menaçaient de faire une grève en plein Tournoi des six nations.