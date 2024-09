Starmer à Dublin pour entériner une "nouvelle ère" entre l'Irlande et le Royaume-Uni

"Aujourd'hui, nous allons probablement essayer de définir à quoi ressemble réellement une réinitialisation" des relations bilatérales, a-t-il affirmé, ajoutant qu'elles devaient être basées sur "la paix, la prospérité, le respect mutuel et l'amitié".

De son côté Keir Starmer a jugé cette visite comme "vraiment importante" pour son gouvernement.

"C'est un plaisir d'être ici et d'avoir cette opportunité de renouveler l'amitié entre nos pays", ajoutant que ce "nouveau départ" dans les relations bilatérales "peut être significatif" et "profond".

Les deux dirigeants doivent s'entretenir notamment de la guerre en Ukraine et du soutien à Kiev, du conflit entre Israël et le Hamas à Gaza, ainsi que du développement des relations commerciales et économiques entre l'Irlande et le Royaume-Uni.