TikTok modifie son fonctionnement pour s'adapter aux règles de l'UE

TikTok, une application de partage de vidéos courtes et divertissantes, compte plus d'un milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, dont 125 millions dans l'UE, et est particulièrement populaire auprès des jeunes grâce à ses fonctionnalités d'édition et à un algorithme alimenté par l'IA.

Mais elle est suspectée par les autorités américaines et de plusieurs pays européens de ne pas protéger suffisamment les données et de permettre à Pékin d'espionner et de manipuler ses usagers, ce que le groupe a toujours vigoureusement nié.