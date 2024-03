Trois astronautes américains et un russe ont pris place à bord de l'ISS

Des astronautes des deux pays se sont rendus ensemble dans l'espace à plusieurs reprises déjà depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine et des tensions qui en ont résulté entre les États-Unis et la Russie.

Les astronautes de la Nasa Matthew Dominick et Michael Barratt, leur collègue Jeanette Epps et le cosmonaute Alexander Grebenkin travailleront dans l'ISS pendant environ six mois. Plusieurs expériences médicales sont prévues. Pour Epps, Grebenkin et Dominick, il s'agit du premier vol spatial. Barratt se retrouve dans la station spatiale pour la troisième fois. Un équipage de sept personnes était cette fois à bord de la station.