Trois cas de fièvres aphteuses en Allemagne, une première en Europe depuis 2011: qu'est-ce que cela signifie?

Selon les autorités régionales, trois buffles d'eau sont atteints. "Des zones de restriction ont été mises en place" autour du foyer concerné, a précisé Michael Hauck. "Cette maladie n'est pas dangereuse pour l'homme qui consomme de la viande et des produits laitiers, mais les hommes peuvent transmettre la maladie", a-t-il ajouté.

Des buffles d'eau sont élevés en Allemagne depuis les années 1990, selon le gouvernement du Land de Berlin. Ils sont élevés pour leur lait et leur viande et utilisés pour maîtriser la croissance de l'herbe dans les champs.

Lors des précédentes épidémies en Europe, plus de 2.000 animaux ont été abattus pour lutter contre la maladie au Royaume-Uni après une épidémie en 2007, selon le gouvernement britannique, et des centaines ont été abattus en Bulgarie après une épidémie en 2011, le dernier cas connu dans l'UE, selon l'organisation mondiale de la santé animale (WOAH).

D'origine virale, il s'agit de l'une des maladies animales les plus contagieuses. De ce fait, elle peut entraîner des pertes économiques importantes.

Quid en Belgique?

Aucune mesure de lutte contre la fièvre aphteuse n'a encore été prise en Belgique malgré l'épidémie qui s'est déclarée en Allemagne. Mais l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) appelle les éleveurs à la vigilance.

Dans le pays, on attend maintenant les suites de l'enquête allemande qui devrait révéler comment les animaux ont été infectés. Aucune mesure concrète n'a été décidée pour l'instant. L'AFSCA appelle toutefois les vétérinaires et les éleveurs à être vigilants et à signaler tout cas suspect.

Qu'est-ce que la fièvre aphteuse?

La fièvre aphteuse est une maladie virale particulièrement contagieuse qui affecte principalement les animaux à sabots fendus, tels que les bovins, les porcs, les moutons et les chèvres.

Les symptômes caractéristiques de la fièvre aphteuse sont une forte fièvre, l'apparition de cloques sur la langue, les lèvres et dans la cavité buccale, une hypersalivation, une perte d'appétit et de poids.

Les conséquences de la maladie peuvent être notamment des pertes économiques importantes, puisque la fièvre aphteuse entraîne une chute de la production de lait, pouvant atteindre jusqu'à 80% chez les animaux touchés. La perte de poids des bêtes entraîne également une réduction de la force de traction chez les animaux de trait.

Bien que la majorité des animaux survivent à la maladie, ils restent souvent affaiblis. Les jeunes animaux sont particulièrement vulnérables et peuvent mourir avant même l'apparition des vésicules.

En cas d'épidémie, des mesures strictes sont mises en place, incluant l'abattage des animaux infectés et de l'ensemble du troupeau. Les pays touchés par la fièvre aphteuse font face à des restrictions importantes sur le commerce international d'animaux et de produits d'origine animale.