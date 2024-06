UE: l'interdiction du bisphénol A en contact avec les denrées en vigueur fin 2024

Le bisphénol A (ou BPA) est reconnu perturbateur endocrinien pour ses effets nocifs potentiels sur le système immunitaire, selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

Il est utilisé comme antioxydant dans la fabrication de matières plastiques et de résines dites "époxydes", qui revêtent l'intérieur des boîtes de conserve et des cannettes. Il sert aussi de rigidifiant dans certains emballages plastiques et la vaisselle en polycarbonate (jetable). Il est également utilisé pour faciliter la lisibilité de certaines étiquettes de caisse. Le BPA est déjà interdit dans la fabrication de biberons en polycarbonate.