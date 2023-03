Ukraine: des munitions au phosphore tirées sur Tchassiv Iar

Des munitions incendiaires au phosphore blanc ont été tirées mardi par les Russes sur une zone sans habitation à Tchassiv Iar, près de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Deux projectiles ont été lancés à cinq minutes d'intervalle vers 16h45 (15h45 heure de Bruxelles), sur une route à la sortie sud de la localité et conduisant à la ville toute proche de Bakhmout, où se déroule la bataille la plus longue et sanglante depuis le début de l'invasion russe.

Le sifflement des deux projectiles dans le ciel a été suivi à chaque fois d'explosions de sous-munitions libérant une multitude de petites boules incandescentes blanches de phosphore qui sont tombées lentement à la verticale.