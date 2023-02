Ukraine: le chef du renseignement militaire futur ministre de la Défense, selon un député

Le chef du renseignement militaire ukrainien Kyrylo Boudanov va remplacer Oleksiï Reznikov au poste de ministre de la Défense à l'approche d'une offensive russe attendue et après des scandales de corruption, a annoncé dimanche soir un député ukrainien.

Âgé de 37 ans, "Kyrylo Boudanov va diriger le ministère de la Défense, ce qui absolument logique en temps de guerre", a déclaré le député David Arakhamia.

Oleksiï Reznikov, 56 ans, sera nommé ministre des Industries stratégiques, a ajouté l'élu, sans préciser la date prévue de ce remaniement ministériel.

"La guerre dicte les mouvements de personnel", a expliqué le député. "L'époque et les circonstances obligent à un renforcement et à une concentration. C'est ce qui se passe actuellement et cela va continuer à l'avenir".

"L'ennemi se prépare à avancer. Nous nous préparons à nous défendre", a-t-il dit.

M. Reznikov, une des figures les plus connues de la guerre en Ukraine, avait été nommé ministre de la Défense en novembre 2021 et a contribué à permettre l'approvisionnement en armes occidentales des forces ukrainiennes. Mais son ministère a été entaché par des scandales de corruption.