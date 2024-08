Un activiste climatique allemand condamné à 22 mois de prison pour un blocage

L'homme de 65 ans a été reconnu coupable d'agression, tentative d'agression et rébellion. Il peut encore faire appel du jugement. Le procès s'était ouvert en novembre et le prévenu s'était vu proposer une peine d'un an de prison avec sursis en échange d'aveux complets, proposition déclinée par la défense.

Selon la porte-parole du tribunal, l'homme s'était collé à la route lors d'une opération de blocage. Le ministère public avait requis une peine de plus de deux ans de prison alors que les avocats du septuagénaire avaient plaidé l'acquittement.