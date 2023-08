Un feu de forêt dans le sud-ouest du Portugal fait plusieurs blessés

En outre, un violent feu de forêt fait rage près de la côte atlantique et de la frontière nord de la région touristique de l'Algarve. À Aljezur et Monchique, à 13 kilomètres au sud et à 20 kilomètres au sud-est d'Odemira, des feux de forêt ont également été déclarés dans les vastes et sèches forêts d'eucalyptus, de pins et de chênes-lièges. Ce sont actuellement les plus grands feux de forêt au Portugal.

L'eucalyptus, de croissance très rapide, brûle rapidement et est largement planté au Portugal pour l'industrie du papier et du bois, entre autres.