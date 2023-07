Une foule aux couleurs de l'arc-en-ciel à Londres pour la Marche des Fiertés

Une foule aux couleurs de l'arc-en-ciel a défilé samedi dans une ambiance festive à Londres pour célébrer la communauté LGBT+, lors de la 51e Marche des Fiertés, qui a été brièvement interrompue par des militants écologistes.

Le défilé, avec des milliers de drapeaux et éventails arc-en-ciel, est parti de Hyde Park à la mi-journée pour rejoindre Whitehall, dans le cœur de Londres. Les organisateurs attendaient plus d'un million de participants pour cette Marche des Fiertés, l'un des plus grands événements dans le monde pour la communauté LGBT+.