Varsovie veut organiser un référendum sur l'accueil des réfugiés

"Nous ne sommes pas d'accord avec cela, et le peuple polonais n'est pas d'accord non plus, et cela doit faire l'objet d'un référendum (...) Et nous organiserons ce référendum", a déclaré Jaroslaw Kaczynski, président de Droit et Justice (PiS).

"Le peuple polonais doit se prononcer sur cette question", a-t-il ajouté lors d'un débat parlementaire.

La Pologne accueille actuellement plus d'un million de réfugiés ukrainiens qui ont fui leur pays suite à l'invasion russe en février 2022, mais les autorités ont depuis longtemps été opposées à la relocalisation de migrants arrivés en Grèce ou en Italie.