Volodymyr Zelensky condamne l'attaque russe contre les forces de secours

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé mardi la Russie d'avoir mené une attaque ciblée contre des secouristes lundi, après la double frappe de missiles contre la ville de Pokrovsk, dans l'est du pays.

"Il s'agit d'une décision délibérée des terroristes pour causer le plus de douleur et de dégâts possible", a fustigé M. Zelensky dans son message vidéo vespéral quotidien sur sa chaîne Telegram.

Selon les autorités locales, deux missiles Iskander avaient frappé le centre-ville à 40 minutes d'intervalle lundi soir. Le second impact se serait produit alors que les secouristes ukrainiens avaient déjà commencé les opérations de sauvetage.