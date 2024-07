2 mois après son évasion meurtrière en France, Mohamed Amra toujours poursuivi par la police judiciaire: "On travaille avec pugnacité"

Partager:

La police judiciaire a lancé mercredi un appel à témoins pour identifier les voitures utilisées par Mohamed Amra et ses complices pour prendre la fuite après le guet-apens ultra violent mi-mai à un péage dans l'Eure, qui avait causé la mort de deux agents pénitentiaires.

Propulsé ennemi public numéro 1 après son évasion le 14 mai d'un fourgon pénitentiaire, lors d'un guet-apens ultra-violent qui a causé la mort de deux surveillants, Mohamed Amra échappe toujours à la PJ qui vient de lancer un appel pour trouver de nouveaux témoignages. Un commando d'hommes cagoulés et vêtus de noir venus tirer sans sommation apparente: la scène, d'une violence inouïe et immortalisée par une caméra du péage d'Incarville (Eure), avait suscité une vive émotion, jusqu'au plus haut sommet de l'Etat.

"Nous serons intraitables", avait écrit sur le réseau social X Emmanuel Macron. "Nous les traquerons, nous les trouverons", avait lancé le Premier ministre Gabriel Attal à l'Assemblée nationale. De premières déclarations pouvaient laisser deviner que les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la criminalité organisée (OCLCO) et de la PJ de Rouen, chargés des investigations, mettraient rapidement la main sur le fugitif et les assaillants. "Ils avancent très bien", confiait ainsi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à la télévision deux jours après les faits.

"Ils ont des pistes sérieuses", avançait au bout d'une semaine la procureure de Paris Laure Beccuau. Mais depuis, à l'exception d'auditions de proches d'Amra, dont ses parents et sa compagne, et quelques perquisitions, aucune information sur une éventuelle progression significative de l'enquête n'a fuité dans la presse, à la satisfaction de la PJ où secret rime avec efficacité. "Travail méthodique" "Moins on parle de cette affaire et plus elle progressera vite", a déclaré jeudi sur RTL le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, qui publiera prochainement les conclusions de l'enquête administrative sur les défaillances éventuelles des services dans ce dossier.