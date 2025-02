Affaire Le Scouarnec: la sœur de l'ex-chirurgien connaissait des actes d'inceste sur ses filles mais n'a jamais porté plainte

La sœur de l'accusée, Annie, âgée de 72 ans, s'est effondrée en pleurs en évoquant les propos tenus la veille par l'ex-épouse de Joël Le Scouarnec, qui a farouchement nié avoir jamais eu connaissance des actes pédocriminels de son mari. "C'était insupportable, plein de cruauté envers les victimes (...) plein de mensonges", a dénoncé Annie à la cour criminelle du Morbihan.

Elle a ensuite déclaré que la plus jeune de ses deux filles lui avait confié dès octobre 2000 avoir subi des violences sexuelles de la part de Joël Le Scouarnec, et qu'elle avait aussitôt confronté son frère. Il aurait alors tout de suite reconnu les faits. "Oui, c'est vrai et Marie-France (l'ex-épouse, NDLR) est au courant", lui aurait-il déclaré, selon elle. "Je n'aurais jamais assez de toute ma vie pour réparer ce que j'ai fait à (ta fille)." "Je lui ai dit 'faut que tu fasses quelque chose, que tu te fasses soigner'", se souvient Annie.