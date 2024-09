"Air épais" et "brouhaha": les riverains du "périph'" parisien face à une pollution parfois mortelle

"Pollution sonore, pollution de l'air: c'est très, très fort!", témoigne cette Bagnoletaise de 73 ans, sanglée dans un imper chic, qui, depuis qu'elle est retraitée, se demande: "mais comment on supporte ça?".

Certains jours, elle a "l'impression de mâcher un air épais". Parfois, le "brouhaha continu" l'étourdit. Vivant à 150 mètres du périphérique parisien, l'un des axes les plus pollués de France, cette habitante de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) sait qu'elle s'expose à des pathologies qui abrègent l'espérance de vie.

Rue Pierre Soulié, bordée de pavillons, l'association Bruitparif dispose d'un capteur. "On y a des niveaux très forts, entre 6 et 8 décibels au-dessus des seuils réglementaires", relève l'ingénieure Fanny Mietlicki, directrice de Bruitparif qui, dès 2009, demandait l'abaissement de la vitesse à 50 km/h.

Danièle fait partie des riverains qui approuvent l'abaissement de la vitesse de 70 à 50 km/h, voulu par la mairie de Paris et soutenu notamment par celle de Bagnolet.

"Les gens minorent les effets du bruit parce que c'est assez sournois, dit-elle. Il y a un phénomène d'habituation subjective. Mais si on leur met des électrodes sur la tête, on constate que leur sommeil est perturbé, avec des réveils conscients ou inconscients, et des répercussions sur le métabolisme".

"Quelqu'un qui dort mal va avoir des risques de diabète et de surpoids. Chaque fois qu'on est soumis à du bruit, il y a accélération de la fréquence cardiaque, augmentation de la pression artérielle: sur la durée, cela élève par exemple le risque d'infarctus".

- Enfants asthmatiques -

La pollution de l'air, ensuite.

Ses effets sont connus: aggravation du risque de survenue du cancer du poumon, de bronchopneumopathie chronique obstructive, d'asthme... Mais beaucoup ignorent encore ses impacts sur l'ensemble des organes, les particules les plus fines pouvant gagner la circulation sanguine, souligne l'association Airparif, s'appuyant sur une synthèse d'études scientifiques.