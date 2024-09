Allemagne : victoire "historique" de l'AfD à une élection régionale, Scholz sanctionné

L'Alternative pour l'Allemagne (AfD), qui pourfend la politique d'accueil des réfugiés et a été mise en cause pour ses liens avec le Kremlin, a aussitôt revendiqué le pouvoir dans le Land de l'ex-RDA où elle devance très largement ses adversaires.

Le parti d'extrême droite AfD s'est largement imposé dimanche aux élections en Thuringe et talonne les conservateurs en Saxe, deux régions de l'est de l'Allemagne où ces scores "historiques" infligent un nouveau camouflet à la fragile coalition d'Olaf Scholz.

L'AfD a reçu un "mandat clair pour gouverner", a affirmé le co-dirigeant du parti au niveau national Tino Chrupalla, se disant prêt "à parler avec tous les partis" pour trouver une majorité absolue.

La Saxe et la Thuringe confirment leur statut de bastions électoraux de l'AfD, dans un contexte politique particulièrement tendu, plus d'une semaine après le triple meurtre au couteau imputé à un Syrien à Solingen, qui a bouleversé le pays et relancé un vif débat sur l'immigration.

En Thuringe, l'un des plus petits Länder allemands où l'extrême droite est emmenée par Björn Höcke, l'une de ses figures les plus radicales, l'extrême droite obtiendrait 33,1% des suffrages, devant les conservateurs de la CDU (24,3%), selon les estimations.