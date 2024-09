Assange attendu au Conseil de l'Europe en octobre pour son premier discours public

Julian Assange, 53 ans, devrait se rendre à Strasbourg (est de la France) le 1er octobre "pour témoigner devant la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe" après la publication d'un rapport d'enquête de cette même Assemblée sur "les implications de sa détention et ses effets plus larges sur les droits de l'homme, en particulier la liberté du journalisme", a déclaré WikiLeaks sur le réseau social X.

L'institution s'est constamment opposée à l'extradition de Julian Assange vers les Etats-Unis, et une de ses membres lui avait rendu visite en prison en mai dernier au Royaume-Uni peu de temps avant sa libération.

Dans un communiqué, le Conseil de l'Europe, qui compte 46 pays membres, a confirmé la venue de Julian Assange pour une audition consacrée à "sa détention et sa condamnation et leur effet effroyable pour les droits de l'homme".

L'Australien a ensuite passé cinq ans dans la prison de haute sécurité de Belmarsh (à l'est de Londres) à se battre contre son extradition vers les Etats-Unis où il était inculpé en vertu d'une loi sur l'espionnage datant de 1917.

A partir de 2010, M. Assange avait publié sur la plateforme WikiLeaks plus de 700.000 documents, ce qui lui vaut d'être présenté comme un champion de la liberté d'informer.

Ces documents concernaient notamment les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan, ainsi que des récits d'exécutions extrajudiciaires et de collecte de renseignements contre les alliés.