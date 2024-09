Assises de Vesoul: la "stupeur" des policiers face au cadavre du placard à balais

"J'assume. Je reconnais" le meurtre de Théo Decouchant, a déclaré la jeune femme de 20 ans aux longs cheveux bruns et raides, d'une voix claire et posée, devant la cour d'assises de la Haute-Saône.

Camille Anguenot avait rencontré Théo Decouchant en discothèque en novembre 2021. Le 29 novembre, elle invite ce garçon discret et attentionné de 23 ans à passer la soirée chez elle dans un petit village, entre Vesoul et Besançon.

- Mort en six minutes -

Elle a expliqué à la cour lui avoir alors porté "trois coups de poing" au visage, avant de saisir un couteau de cuisine et de le poignarder au ventre.

Ensuite, "il recule, il s'abaisse et moi, je pars dans ma chambre" chercher la ceinture d'une robe, a-t-elle poursuivi. "Quand je reviens, il est couché sur le côté. Je vais vers lui et, dans la folie du moment, je place la cordelette autour de son cou et je tire. Et voilà", a-t-elle raconté mardi.

"J'ai pris appui sur son dos avec le pied pour tirer. Tout est allé très vite. Il a mis les mains au niveau du cou pour desserrer le lien", a ajouté la jeune femme, en répondant sans détour au président de la cour.