Les températures vont continuer de grimper dans les prochains jours: une barre symbolique va être franchie prochainement

Les températures sont agréables en ce début du mois d'août, mais elles risquent d'augmenter encore un peu plus. En effet, selon les prévisions météorologiques, on risque de dépasser les 30 degrés ce lundi.

"Un anticyclone centré sur l'Europe va provoquer des températures plus hautes, entre 24 et 29 ce dimanche et lundi sera vraiment la journée la plus lourde puisqu'on attend jusqu'à 34 degrés par endroits", précise notre présentatrice météo Emilie Dupuis. Mardi, le temps restera lourd, jusqu'à 30 degrés, avec un temps plus variable tandis que dès mercredi, on retrouvera des températures de saison.

Ce pic symbolique des 30 degrés n'a été atteint qu'une seule fois cette année, pour l'instant. "Le 30 juillet exactement. La deuxième journée aura donc lieu dimanche, puis lundi", précise Emilie Dupuis.