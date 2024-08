Week-end de grande affluence à la Côte: la SNCB affrète des trains supplémentaires

En raison de la météo ensoleillée et des fortes affluences attendues vers la Côte ce week-end, la SNCB va ajouter 10 trains supplémentaires à destination d'Ostende et de Blankenberge à son offre.

Sur son site internet, la SNCB conseille néanmoins de patienter avant de pouvoir monter dans un train en gare et d'éviter autant que possible, les heures de pointe (arrivée à la Côte entre 11h et 14h et départ depuis la Côte entre 17h et 20h). Il est aussi demandé de prendre de quoi s'hydrater en suffisance.