Au Canard enchaîné, la crise tourne à l'amer

M. Nobili a déploré, dans un entretien à l'AFP, la "violence inouïe" de cette procédure: "On m'interdit d'accès à mon bureau, on me prive de salaire; en général, c'est quand un ouvrier brûle son usine qu'on fait ça".

Contacté par l'AFP, le directeur général délégué du Canard, Nicolas Brimo, n'a pas souhaité s'exprimer, faisant valoir que la procédure le lui interdisait.

Cet épisode marque une nouvelle étape dans la crise qui secoue depuis plusieurs mois cet hebdo centenaire. Titre emblématique, voire patrimonial, de la presse française, il est aussi célèbre pour ses calembours et ses caricatures que pour les nombreux scandales politiques et économiques qu'il a révélés.