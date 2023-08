Au ministère de la Ville, Sabrina Agresti-Roubache veut "ramener de la vie" dans les quartiers

Fille d'un maçon et d'une garde-malade tous deux d'origine algérienne, la quadragénaire brosse pour l'AFP le portrait d'une enfance "très très heureuse" dans une barre de "la plus grande cité de centre-ville de France", Félix-Pyat, à un jet de pierre des quartiers Nord de Marseille.

Propulsée secrétaire d'Etat à la Ville quinze jours après l'embrasement des quartiers populaires, l'ex-productrice audiovisuelle marseillaise Sabrina Agresti-Roubache souhaite y "ramener de la vie" grâce à l'école, au tissu associatif et à la présence policière.

Après la vague de destructions et pillages déclenchée par la mort de Nahel, 17 ans, la nouvelle secrétaire d'Etat veut redonner de l'espoir aux jeunes qui souffrent "de solitude".

"Notre volonté, c'est de simplifier la vie des gens. Ce que vous demandent les associations, ce ne sont pas des milliards mais des subventions en milliers d'euros pour lancer des activités, former des médiateurs", assure la Marseillaise, connue pour son franc-parler, arrivée en politique après une rencontre avec le couple Macron en 2016.

Une politique qui ne nécessite pas plus de moyens, selon elle, jugeant son ministère déjà "très bien doté" avec 600 millions d'euros de budget.

- Transversalité -

Pour apaiser les quartiers, la ministre mise sur le déploiement des "forces d'action républicaines". Ce dispositif du plan "Quartiers 2030" associe forces de l'ordre, magistrats et acteurs éducatifs pour accélérer le démantèlement des points de deal.

"J'ai grandi avec un commissariat collé à mon école. Les gens vous demandent de la sécurité, notamment dans les quartiers populaires", assure, volubile, cette femme de 46 ans, dont la double tutelle des ministères de l'Intérieur et de la Transition écologique fait grincer des dents les acteurs de la solidarité.

Mais la réponse qu'elle entend donner n'est pas que sécuritaire. "Mon ministère est le plus transversal de tous", rappelle la secrétaire d'Etat, qui planche sur "l'aide aux familles monoparentales, dont 89% sont portées par des femmes qui ont elles-mêmes les revenus les plus bas".

Aide sur les temps périscolaires, augmentation des horaires d'accueil des collégiens de 8H00 à 18H00, accueil en maternelle des enfants à partir de 2 ans dans les QPV... Sabrina Agresti-Roubache devra faire appliquer le plan "Quartiers 2030", dont les premières annonces, fin juin à Marseille par Emmanuel Macron, ont été éclipsées par les émeutes.

"Bien manger, bien dormir, bien être protégé, bien apprendre, bien se divertir sont un droit", répète à l'envi celle qui a grandi dans une fratrie de six, avec parents et grand-mère sous le même toit.

"Marseille, 868.000 habitants et six piscines, vous y croyez? Il faut ramener du sport dans les quartiers, et pas seulement du foot mais aussi de la natation, du tennis, de l'athlétisme, du golf", ainsi que de "l'écologie", plaide-t-elle.

Afin d'enrayer la crise du logement, elle demande un "choc de la construction" pour augmenter l'offre, et dit vouloir travailler "main dans la main" avec Patrice Vergriete. Députée, elle a déposé un texte qui offre à l'Etat la possibilité de reprendre la main sur les permis de construire dans les villes les plus déficitaires en logements sociaux.

"Je ne serai pas la ministre des grandes lois mais du réglementaire et de l'expérimentation pour aller vite dans la rénovation urbaine", souligne-t-elle. Elle sera aussi chargée de piloter l'acte II du plan "Marseille en grand".

Face à la chute de la mixité sociale dans l'habitat, Sabrina Agresti-Roubache envisage avec Gabriel Attal, nouveau ministre de l'Education, de créer des "classes d'excellence" dans les collèges et lycées situés en QPV.

Entre visites officielles, comité interministériel des villes à la rentrée et définition de sa feuille de route, l'été sera studieux et... corse, reconnaît la ministre, qui est l'épouse du recteur d'académie de l'île de Beauté.