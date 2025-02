Courir pendant 24 heures... avec une scie en mouvement derrière lui: un rappeur français a commencé son défi fou

Rilès Kacimi, rappeur originaire de Rouen, a débuté ce samedi 8 février à midi une performance aussi extrême que spectaculaire. Son objectif : courir sans interruption pendant 24 heures sur un tapis de course, avec une scie circulaire à trois lames en mouvement juste derrière lui. Si certains doutent de la réalité du danger, le concept frappe fort, notamment en tant que "coup de com’" pour la sortie récente de son album Survival Mode. L’événement se déroule à l’espace Commines, à Paris, et est accessible au public tout en étant diffusé en direct sur YouTube.

Un symbole de persévérance et de pression

Ce défi, baptisé Survival Run, n’est pas qu’une simple performance physique. Il se veut une réflexion sur l’endurance humaine et la résilience face aux difficultés de la vie. Comme l’explique le texte accompagnant la retransmission : "Le tapis roulant devient un symbole de la condition humaine contemporaine — une course perpétuelle où l’avancement est souvent une illusion. Le dispositif tranchant en place à l’arrière agit comme une métaphore des pressions sociales et personnelles qui nous poussent à aller toujours plus loin, malgré la fatigue, la douleur ou la peur."