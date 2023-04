CPAS bruxellois en grève: les présidents plaident pour un financement juste et pérenne

La Fédération des CPAS bruxellois en a appelé mardi au gouvernement fédéral et à la Région bruxelloise pour un refinancement structurel destiné à garantir l'avenir des services publics locaux d'action sociale et de leurs équipes, a déclaré le président de cette Fédération, Khalid Zian (PS), à l'issue d'une rencontre avec une délégation du front commun syndical.

Selon M. Zian, il en va du maintien d'un service de qualité en faveur des plus modestes, et de la population bruxelloise qui fait de plus en plus appel à eux.

Le personnel des 19 CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale a interrompu le travail mardi pour protester contre la surcharge de travail liée aux crises successives.