De Belfort aux Champs-Elysées, l'armée teste une nouvelle méthode de recrutement

Plus qu'une découverte, les recrues sont amenées à assurer des missions opérationnelles sur le territoire national. Et pas n'importe lesquelles: elles défileront le 14 juillet à Paris et participeront à la sécurisation des Jeux paralympiques. "Leur mission va consister à sécuriser la base sur laquelle vivront les militaires engagés sur les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques", explique l'officier.

- "Pied à l'étrier" -

"Ce dispositif vise à faire découvrir l'Armée de terre", explique le colonel Philippe Le Duc, chef de corps du 35e régiment d'infanterie, à l'origine de cette expérimentation.

"Ce format est beaucoup plus adapté à la vie moderne": la présente période s'insère ainsi parfaitement dans le calendrier universitaire par exemple.