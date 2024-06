Des "candidats communs" entre droite et extrême-droite dans 70 circonscriptions

"J'ai procédé, avec Les Républicains et (leur) président Eric Ciotti, à l'investiture de 70 candidats", a déclaré M. Bardella sur BFMTV et RMC, affirmant vouloir obtenir la "majorité la plus large possible" face au "péril de l'extrême-gauche".

"Avec Les Républicains, on est d'accord sur un certain nombre de points: la défense du pouvoir d'achat, le rétablissement de l'ordre et de la sécurité et la réduction drastique des flux migratoires", a insisté le chef de file de l'extrême-droite, sans toutefois dévoiler les noms des candidats investis.