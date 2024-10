Des sociétés de journalistes français réclament l'accès à Gaza

Les signataires demandent en introduction "aux instances internationales et aux dirigeants de tous les pays d'appeler à l'ouverture de ce territoire à la presse pour qu'elle y exerce son métier: informer", dans cette tribune écrite en français, hébreu et arabe.

La conclusion s'adresse "aux autorités israéliennes", sollicitées pour "préserver la sécurité des journalistes qui tentent actuellement de travailler à Gaza" et pour "ouvrir ce territoire à la presse internationale pour qu'elle y fasse son métier: informer sans entrave et témoigner de la marche de cette guerre, l'une des plus meurtrières et violentes de ce début du XXIe siècle".

L'accès est "interdit par Israël", déplorent les sociétés de journalistes, dans l'impossibilité "de voir directement ce qui s'y passe" sans "dépendre de la communication de chaque camp".

Les principaux médias allemands avaient demandé mi-septembre à Israël de leur accorder l'accès à la bande de Gaza, estimant que "l'exclusion presque totale des médias internationaux (...) est sans précédent dans l'histoire récente".