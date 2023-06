En Corrèze, des recherches pour retrouver un charnier de soldats allemands exécutés par des résistants

De premières fouilles avaient eu lieu secrètement en 1967 pour tenter de retrouver les corps de ces soldats de la Wehrmacht faits prisonniers par la Résistance à Tulle les 7 et 8 juin 1944 et exécutés peu après les massacres commis par la Division SS Das Reich à Tulle (Corrèze) le 9 juin (99 civils pendus aux balcons et lampadaires) et à Oradour-sur Glane (Haute-Vienne) le 10 juin (643 habitants mitraillés et brûlés dans des granges et l'église du village).

Un rapport allemand de l'époque fait état de 11 corps exhumés dans un bosquet et de deux fosses communes, selon le journal La Montagne. Une information confirmée par l'Onac de la Corrèze.

"Sur les registres municipaux, il n'y a aucune trace" de cette première exhumation, note le maire de Meymac Philippe Brugère.