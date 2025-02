"En roue libre totale!": Emmanuel Macron publie ses propres deepfakes pour faire une annonce sur les réseaux sociaux

Vous les avez probablement vus au fil de vos réseaux sociaux. Des faux Emmanuel Macron qui dansent, qui jouent des scènes de films cultes ou encore faire des tutos coiffure.... Ce sont en réalité ce que l'on appelle des "deepfakes", une technique de synthèse basée sur l'intelligence artificielle qui permet de créer ou modifier des contenus audio et vidéo de manière hyperréaliste. Un procédé très à la mode ces derniers mois et de plus en plus perfectionné.

"Bien joué"

Le président français a publié ce dimanche une série de ses propres deepfakes sur ses réseaux sociaux... A la fin de laquelle il commente, face caméra: "Bien joué! C'est assez bien, ça m'a plutôt fait rire". Avant de révéler les raisons de cette surprenante mise en scène pleine tournée à la dérision: l'annonce du Sommet sur l'intelligence artificielle qui a lieu ces lundi et mardi 11 et 12 février à Paris.