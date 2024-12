Fin du gouvernement Barnier: voici les personnalités politiques que les Français aimeraient voir devenir Premier ministre

Ce mercredi, 331 des 589 députés français, ont voté la motion de censure et mis fin au gouvernement de Michel Barnier qui aura tenu trois mois.

Surnommé Michel le Bref, le désormais ex-Premier Ministre était déjà la tête dans ses cartons ce jeudi alors que tous les regards se tournent désormais vers le président Emmanuel Macron qui prendra la parole ce jeudi à 20h. Emmanuel Macron, un président dont la cote de popularité atteint à peine les 22%, le score le plus faible de l’histoire pour un président.

Selon un sondage CSA pour Europe 1, le président du Rassemblement national Jordan Bardella arrive en tête des personnalités politiques les plus populaires en France. Il devance l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, issu de la gauche, et Lucie Castets, proposée pour le poste de Premier ministre par le Nouveau front populaire (NFP) l'été dernier et à nouveau proposée par la France insoumise.

D'autres figures sont citées, ne sont reprises dans ce sondage, reviennent également régulièrement. On retrouve notamment François Bayrou, du Modem, Jean-François Lecornu, ministre sortant des Armées, ou encore Bruno Retailleau, ministre sortant de l'Intérieur.

Pour les prochaines élections

Dans la perspective des prochaines présidentielles en France en 2027, selon le baromètre politique Ipsos La Tribune Dimanche, effectué début novembre, les personnalités du Rassemblement National continuent de se maintenir en tête. Marine Le Pen est à la première place, tandis que Jordan Bardella est 3ème. Entre les 2, se trouve Edouard Philippe, l'ancien Premier ministre du premier quinquennat d'Emmanuel Macron.