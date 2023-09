France: le nombre de naissances au plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale

"Le nombre de naissances de mères de 40 ans et plus augmente ainsi de 3,3% entre 2021 et 2022", relève l'Insee.

Pour les femmes de 25 à 29 ans, les naissances ont reculé de 2,7% entre 2021 et 22, et de 3,6% pour celles âgées de 30 à 34 ans.

La même tendance est observée dans les autres pays de l'UE: les naissances ont reculé de 5% entre 2021 et 2022 dans l'ensemble de l'UE: la baisse a ainsi été marquée en Espagne et Italie (-2%), mais encore plus en Allemagne (-7%) et en Pologne (-8%).