François Bayrou est rattrapé par une ancienne affaire de violences sexuelles: de quoi s'agit-il?

C'est d'autant plus complexe que durant les années 90, l'un des fils de François Bayrou a été scolarisé dans l'établissement et que son épouse y donnait des cours de catéchisme. Or, l'actuel Premier ministre béarnais est un potentat local. Aujourd'hui maire de Pau, il a été président du département des Pyrénées-Atlantiques de 1992 à 2001 et ministre de l'Éducation nationale entre 1993 et 1997. Difficile d'imaginer qu'il n'ait pas eu vent de l'affaire.

Châtiments corporels, gifles, coups de règle

Il a juste concédé dans une interview que la rumeur, il y a 25 ans, laissait entendre qu'il y avait eu des claques à l'internat. Mais, affirmait-il, il n'avait jamais entendu parler de risque sexuel. C'est un peu court, jeune homme, parce que les faits dénoncés s'étalent des années 1950 jusqu'à l'an 2000.

Cette institution, Notre-Dame de Bétharram, a été fondée en 1837. Elle était connue pour sa discipline de fer. Les châtiments corporels, gifles, coups de règle, et même nuits passées dehors en pyjama par des températures hivernales y étaient monnaie courante. Des sanctions admises autrefois dans les pensionnats catholiques. Mais à Bétharram, c'était beaucoup plus grave. Les sévices sexuels auraient commencé en 1957 et se seraient poursuivis pendant plus de 40 ans. Plusieurs prêtres et surveillants sont accusés de viol et d'attouchements. Et si l'on ajoute les poursuites pour violences, en tout, 112 plaintes ont été déposées par d'anciens élèves.