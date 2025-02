François Bayrou accusé d’avoir menti sur les agressions sexuelles dans un lycée: il dénonce des "polémiques artificielles"

Depuis un an, le parquet de Pau enquête sur plus d’une centaine de plaintes visant des faits présumés de violences, agressions sexuelles et viols commis entre les années 1970 et 1990 au collège-lycée Notre-Dame-de-Bétharram, dans les Pyrénées-Atlantiques. L’affaire a pris une nouvelle ampleur après une enquête de Mediapart, qui affirme que François Bayrou, député de la circonscription pendant 20 ans, aurait été informé de ces faits sans réagir.

Le Premier ministre, dont plusieurs enfants ont été scolarisés dans cet établissement et dont l’épouse y a enseigné le catéchisme, a assuré mardi à l’Assemblée nationale qu’il n’avait "jamais été informé" de ces agressions. "Jamais", a-t-il insisté face au député La France insoumise (LFI) Paul Vannier, qui l’accuse de "mensonge" et réclame sa démission.