Hausse des budgets de l'Elysée ou du Parlement: le ministre renvoie aux travaux parlementaires

Toutes les lignes de budget présentées jeudi par le gouvernement seront soumises au Parlement, qui sera "souverain", a déclaré samedi le ministre du Budget et des Comptes publics, Laurent Saint-Martin, questionné sur une hausse des budgets de l'Assemblée nationale, du Sénat et surtout de la présidence de la République.

Le projet de budget pour 2025 présenté par le gouvernement jeudi prévoit de faire passer les crédits de l'Elysée à 125,7 millions d'euros, contre 122,6 votés dans la loi de finances pour 2024. Soit une hausse de 3 millions d'euros et de 2,5% de ce budget, un chiffre supérieur à la hausse globale des prix prévue en 2025 par le même texte législatif (1,8% d'inflation moyenne).

"Je comprends que ça questionne et que le débat existe là-dessus", a noté M. Saint-Martin. "Maintenant les Français ont aussi besoin d'institutions solides, ont aussi besoin de représentants qui puissent bien faire leur travail. Si le Parlement décide autrement, il est souverain", a-t-il souligné.

Le ministre était interrogé sur la hausse programmée des dotations allouées notamment à la présidence de la République, à l'Assemblée nationale et au Sénat dans le projet de budget pour 2025, alors que le gouvernement demande par ailleurs des "efforts" à nombre de secteurs d'activité et administrations, au vu de la dégradation de la situation des comptes publics.

Les hausses des crédits de l'Assemblée et du Sénat, relevés respectivement de 607,6 à 618 millions d'euros (+1,7%) et de 353,5 à 359,5 millions d'euros (+1,7%), sont elles inférieures à l'inflation moyenne.

La présidence de la République a précisé samedi à l'AFP qu'elle avait présenté "de façon volontaire à Bercy ses projections budgétaires pour l'année à venir" et appliqué pour cette année "les taux d'inflation fixés comme objectif par Bercy aux ministères à savoir 1,6% pour le fonctionnement et l'investissement et 3,1% pour la masse salariale".

"L'enveloppe dédiée à l'activité du président de la République pour l'année à venir sera quant à elle inchangée", a indiqué l'Elysée, qui assure en outre que l'augmentation du budget a "été divisée par 4" pour 2025 par rapport à celle de l'année précédente, pour laquelle le budget de l'Elysée avait crû de 12 millions d'euros.