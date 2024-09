Huis clos refusé au procès d'un mari qui droguait son épouse pour la faire violer

"La honte doit changer de camp": conformément au souhait de la victime, le huis clos a été refusé lundi au procès de Dominique P., retraité jugé à Avignon pour avoir drogué son épouse et recruté des dizaines d'inconnus sur internet pour la violer, pendant dix ans.

Même s'il y aura "des moments extrêmement difficiles", Gisèle P. , 72 ans, "estime qu'elle n'a pas à se cacher", qu'elle "n'a pas à avoir honte": "il faut que la honte change de camp", a réagi Me Stéphane Babonneau, un des deux avocats de l'épouse, désormais en instance de divorce, du principal accusé.

Le ministère public avait défendu sa demande de huis clos en rappelant que des vidéos des faits, filmées par le mari, seraient "nécessairement visionnées" et que "non seulement la publicité des débats serait dangereuse mais (elle) porterait aussi atteinte à la dignité des personnes".

"Il ne faut pas que ce soit un spectacle", avaient également demandé certains avocats des coaccusés, au nombre de 50.

Benoit PEYRUCQ

Avant même la décision de la cour, Gisèle P., très digne à son arrivée et durant toute cette première journée d'audience, avait fait savoir qu'elle souhaitait "une publicité complète" de ce dossier, une publicité "totale, jusqu'au bout". Une position partagée par les trois enfants du couple, tous parties civiles, dont l'AFP a décidé de préserver l'anonymat, afin de protéger leur vie privée et celle de leurs six enfants respectifs.