"Humiliations", "insultes sexistes", "gestes déplacés": 9 femmes accusent l'acteur Gérard Darmon

Selon une enquête du média Politis, neuf femmes accusent l'acteur français Gérard Darmon de violences sexistes et sexuelles.

Elles sont maquilleuses, habilleuses, coiffeuses ou encore assistantes de réalisation. Ces professionnelles du milieu du cinéma se sont plaintes de propos et de gestes "déplacés" de la part de l'acteur Gérard Darmon. Selon leurs témoignages, ces agissements auraient eu lieu sur le tournage de six films différents, entre 2018 et 2024.

Selon les plaignantes, Gérard Darmon se serait rendu coupable d'"humiliations" et d'avoir proféré des "insultes sexistes". Certaines d'entre elles évoquent des contacts physiques non consentis et des propositions à caractère sexuel.

Ce faisant, l'acteur se serait rendu coupable d'avoir instauré un "climat permanent d'insécurité", d'après les plaignantes.

L'acteur nie les faits, selon nos confrères de Paris Match.