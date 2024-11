Il commanditait des viols d'enfants: un ex-graphiste de Disney condamné à 25 ans de prison

Partager:

Un ex-graphiste de Disney et Pixar a été condamné à 25 ans de réclusion assortis d'une période de sûreté au deux-tiers à Paris, où il comparaissait pour complicité de viols et d'agressions sexuelles sur plusieurs centaines de fillettes philippines.

Après un délibéré de plus de six heures, la cour d'assises a reconnu Bouhalem Bouchiba coupable de complicité de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs en récidive. Il a également été reconnu coupable de complicité de traite d'êtres humains aggravée sur mineurs en récidive et consultation habituelle de contenu pédopornographique en ligne. La cour a également retenu la circonstance aggravante d'actes de torture et de barbarie qui lui avait été soumise par le parquet concernant les faits de complicité de viols, d'agressions sexuelles et de traite d'êtres humains. Il a toutefois été relaxé des faits de détention d'images pédopornographiques "au bénéfice du doute". Je prends conscience de tout ce que j'ai fait. Je demande pardon aux victimes

La cour d'assises de Paris a également prononcé un suivi socio-judiciaire de 20 ans, l'obligation d'indemniser les parties civiles et l'interdiction définitive d'exercer une profession avec des mineurs. À lire aussi "On veut rester une ville festive": que fait Bruxelles pour lutter contre les agressions sexuelles dans le Bois de la Cambre? Lors de sa dernière prise de parole, Bouhalem Bouchiba, crâne dégarni et barbe grisonnante, avait une nouvelle fois reconnu sa culpabilité. "Je prends conscience de tout ce que j'ai fait. Je demande pardon aux victimes", avait-il ajouté. L'homme de 59 ans était jugé depuis mardi pour avoir, entre 2012 et 2021, payé des femmes philippines pour qu'elles violent et agressent sexuellement des fillettes philippines, âgées de cinq à 10 ans, et au moins une fois une petite fille de deux ans, devant une webcam via la pratique du "live-streaming". De l'autre côté de l'écran, l'accusé donnait les ordres, qu'il qualifiait lui-même d'"horribles" et "dégueulasses".